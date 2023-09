VVRP draagt straatverlichting over aan Aqualectra

Aqualectra gaat in het vervolg volledig over de straatverlichting op Curaçao. De straatlantaarns die nu nog eigendom zijn van de overheid gaan over naar het nutsbedrijf. Dat meldt het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. In een overleg tussen minister Cooper en de directie van Aqualectra zijn een aantal afspraken gemaakt. Doel is betere straatverlichting in alle wijken. VVRP zal zorgen voor een planning waarin staat welke wijken als eerste aan de beurt komen. Verder moet Aqualectra de installatie van de straatlantaarns coördineren zodra de planning is goedgekeurd.

