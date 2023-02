Rojer wint tweede dubbeltitel

Jean Julien Rojer heeft zijn tweede dubbeltitel van het jaar behaald. Samen met zijn dubbelspelpartner Marcelo Arévalo schreef hij het ATP-toernooi in de Amerikaanse Delray Beach op zijn naam. De 41-jarige Curaçaoënaar en de Salvadoriaan versloegen in de finale de Amerikaan Reese Stalder en de Australiër Rinky Hijikata in twee sets. Vorige maand pakte het koppel ook de titel in Adelaide, na twee walk-overs. Vanwege een rugblessure van de tegenstander hoefde het duo geen vinger uit te steken.