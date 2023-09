Roofovervallers ingerekend na burgeraanhouding

Twee juwelendieven zijn zaterdag op klaarlichte dag aangehouden. De twee verdachten beroofden een juwelierszaak in Punda. Toen de mannen weg probeerden te komen, trok een burger een van de overvallers van hun scooter. Daarna grepen meerdere omstanders in. De man werd in elkaar geslagen en vastgehouden tot de politie hem kon inrekenen. De andere verdachte probeerde te voet te vluchten, maar werd niet veel later in Hanch’i Snoa aangehouden en overgedragen aan de politie. De buit werd teruggegeven aan de eigenaar van de juwelierszaak, terwijl de scooter in beslag werd genomen.

