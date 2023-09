Curaçao heeft een nieuw honkbalkampioen. Gisteren versloeg de club Royal Scorpions de Santa Rosa Indians met 7-5. Daarmee schreven zij de double A kampioenschappen op hun naam. Sportminister Van Heydoorn reikte de trofee uit in een bomvolle Tio Daou Ballpark. Edinho Meyer werd uitgeroepen tot de MVP, de meest waardevolle speler van het toernooi. Roderick Bernadina werd bekroond tot Player of the Game vanwege zijn grandslam in de finale.