RTL gaat in gesprek met politie op Curaçao over documentaire

Televisiemaker Ewout Genemans is zijn belofte niet nagekomen. Rond de opnames van zijn documentaire over de criminaliteit op Curaçao heeft hij de politie op het hart gedrukt dat zij de documentaire VOOR de uitzending mocht zien. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De Curaçaose politie overweegt nu stappen te ondernemen tegen RTL, de Nederlandse zender die de documentaire heeft uitgezonden. Om een rechtszaak te voorkomen heeft RTL de eerste stap gezet om in gesprek te gaan met de politie, RTL vindt het vervelend dat de politie niet blij is met de uitzending.