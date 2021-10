Eerste aanhouding in moordzaak Krakeel

De eerste aanhouding is verricht in verband met de moord die op 12 oktober plaatsvond in Krakeel, vlakbij Tera Kòrá. Zo schrijft de Èxtra. Op die dag werd het lichaam gevonden van Ramon Melendez Requena die kort daarvoor dood was geschoten en achtergelaten in een SUV. De aangehouden verdachte is een op Curaçao geboren man van 22 jaar. Bij de arrestatie zijn zeker 3 huiszoekingen uitgevoerd waar er mogelijk bewijsmateriaal is gevonden. Het onderzoek naar de moord loopt nog.

