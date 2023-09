Ruim 2 ton afval opgeruimd tijdens Cleanup day

Zaterdag was het weer zover: de World Cleanup Day. Meer dan tweeduizend vrijwilligers hebben daaraan meegedaan. Gezamenlijk ruimden ze ruim 2 ton zwerfafval op verspreid over het eiland. Ook in zee hebben zo’n 190 duikers afval verzameld. Dit jaar was de elfde editie van deze grootschalige schoonmaakdag georganiseerd door Curaçao Clean Up. Premier Pisas was ook van de partij. De marechaussee en politieagenten die op Hato zijn gestationeerd, gebruikten deze vrijwilligersdag als teambuildingsuitje. Foto: Klein College