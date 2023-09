Zoon Emsley Tromp aangeklaagd voor fraude

Evan Tromp, de zoon van oud-CBCS-directeur Emsley Tromp, is in de VS beschuldigd van fraude. Tussen 2017 en 2022 zou de Curaçaoënaar een Ponzi scheme hebben opgezet via zijn bedrijven. Hij beloofde investeerders veel winst door hun geld te investeren in cryptogeld. In werkelijkheid gebruikte Evan Tromp het geld van nieuwe investeerders om bestaande investeerders uit te betalen en voor persoonlijke uitgaven. Vorig jaar augustus heeft de openbare aanklager van Florida deze zaak aanhangig gemaakt. Evans naam komt ook voor in de Ennia-zaak. Hij was een van de vele spookwerknemers van de verzekeraar. Hij ontving miljoenen zonder daar ooit iets voor te hoeven doen.

gov.uscourts.flsd.618806.1.0