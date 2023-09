Mimi Luttge nieuwe Chata- voorzitter

Mimi Luttge is de nieuwe voorzitter van hospitalitybelangenvereniging Chata. Zij volgt Hans Slier op die vorige maand is afgetreden. Het pas aangetreden bestuur koos afgelopen woensdag de nieuwe voorzitter uit hun midden. Mimi Luttge is de general manager van LionsDive Beach Resort. Ze zit sinds april 2021 in het bestuur, onder andere als penningmeester. Rick Van Der Pluijm is herkozen als vicevoorzitter. Penningmeester is Rolf Sprecher en Maylin Trenidad is secretaris. Het bestuur bestaat verder uit Jonny Andersen en Jeroen Vliex.