Ook in hoger beroep 15 jaar cel voor femicide

De celstraf van de 51-jarige Curaçaoënaar die vorig jaar zijn minnares doodschoot blijft in stand. Dat heeft het hof in hoger beroep bepaald. De man moet 15 jaar zitten voor het doodschieten van de 49-jarige Niurka Fernandes Padilla bij een snèk in Montaña. Het Hof concludeert dat alle bewijzen laten zien dat de verdachte met opzet het slachtoffer heeft gedood. Ook werd hij beschuldigd van illegaal vuurwapenbezit. Het Hof neemt de man kwalijk dat hij na het schietincident de gewonde vrouw achterliet. Pas twee dagen later meldde hij zich bij de politie, nadat de familie van de vrouw een prijs van 50.000 gulden op zijn hoofd had gezet.