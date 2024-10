Ruzie loopt op: Venezuela roept ambassadeur in Brazilië terug

De Venezolaanse regering heeft woensdag gezegd dat ze haar ambassadeur in Brazilië terugroept. De spanning tussen beide landen is de laatste dagen opgelopen. Venezuela zegt dat de Braziliaanse regering ‘herhaaldelijk interventionistische en onbeleefde verklaringen’ heeft gedaan. De diplomatieke escalatie komt na weken van spanningen na de presidentsverkiezingen in ons buurland eind juli. Na de stemming sloot de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva zich aan bij internationale kritiek en werd gevraagd om de officiële stembustellingen van de stemming te publiceren. Dat is heel slecht in Caracas gevallen.

De betrekkingen werden eerder deze maand verder verzuurd toen Brazilië een veto uitsprak over de toelating van Venezuela tot de BRICS-groep van opkomende economieën, wat Venezuela bestempelde als een ‘onverklaarbare en immorele agressie’. Volgens gegevens van de Braziliaanse overheid zijn de afgelopen jaren minstens 600.000 Venezolanen naar Brazilië gemigreerd.