Belastingdienst begint ‘eindejaars-offensief’ tegen wanbetalers

De Belastingdienst start een eindejaars-offensief tegen ‘langdurige fiscale non-compliance’. Dat is vandaag bekend gemaakt. Sinds het aantreden van minister Silvania in 2021 wordt door de belastingdienst geprobeerd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers de ingehouden omzet- en loonbelasting afdragen. Veel ondernemers betalen inmiddels maandelijks hun afdracht. Maar om te zorgen dat nog meer ondernemers dat doen, is een hardere invorderingsaanpak ontwikkeld. De komende weken zal beslag worden gelegd bij tientallen ondernemingen die grote schulden hebben opgebouwd en ondanks vele waarschuwingen nog steeds niets afdragen.

De belastingdienst benadrukt dat in de periode van juli 2021 tot heden het aantal ondernemers dat maandelijks de verschuldigde OB afdraagt, is gestegen van ongeveer 4.100 tot ruim 6.000. Dat is een stijging van bijna 50%. Het is volgens de belastingdienst niet de bedoeling om ondernemingen te sluiten. Maar het is volgens hen ook niet uit te leggen dat sommige ondernemers geen belasting betalen en daar structureel mee wegkomen.