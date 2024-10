FDDK kondigt Curaçao International Sports Week 2024 aan

Sportorganisatie FDDK heeft gisteren de Curaçao International Sports Week 2024 aangekondigd. Deze wordt gehouden van 16 tot 23 november, met veel spannende sportactiviteiten voor deelnemers van alle leeftijden. Verder zijn er op 18 en 19 november twee dagen van conferenties. Daarbij is topatleet Churandy Martina een van de hoofdsprekers, bekend om zijn bijzondere prestaties in de atletiek. De bekende honkballer Kenley Jansen zal ook aanwezig zijn om jongeren aan te moedigen en bewustwording te bevorderen.

Het is de tweede editie van de sportweek. Vergilly Winklar, directeur van FDDK, noemt de tweede editie van de Curaçao International Sports Week ‘een bewijs van onze inzet om sport in onze gemeenschap te bevorderen. Ons doel is om de volgende generatie in het sportgebied te inspireren’. Gedurende de hele week kunnen deelnemers uitkijken naar een verscheidenheid aan sportactiviteiten.