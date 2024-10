DOEN: ‘Ons voorstel wordt besproken in ministerraad’

Onderwijsvakbond DOEN kijkt tevreden terug op de vergadering gisteren met de ministers van Onderwijs, en van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Volgens voorzitter Marbella Felipa is na afloop besloten het voorstel van de vakbond in de ministerraad te bespreken. Het doel hiervan is om de schade tegen te gaan die de verplichte korting van 12,5% in de afgelopen jaren heeft veroorzaakt. Deze korting was onderdeel van de zogenaamde Covid-leningen en pas onlangs volledig ingetrokken. Daarnaast is in het overleg met de minister besloten om een multidisciplinair team op te zetten dat de onderwijsverbetering in goede banen moet leiden.

Het voorstel van DOEN bevat onder andere de promotie van medewerkers in het onderwijs die zijn vastgelegd in de salarisschalen, omdat deze meer dan 20 jaar oud zijn. In deze periode heeft de salarisschaal in het onderwijs geen enkele wijziging of aanpassing gekend, met alle gevolgen van dien, zo stelt de vakbond. Ook richt het voorstel van DOEN zich op aanpassingen in de schaal van directeuren en adjunct-directeuren en een aanpassing van de schaal voor klasassistenten.