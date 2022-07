Ruzie tussen wijkbewoners loopt uit de hand op Aruba

Een langlopende ruzie is gisteren op Aruba helemaal uit de hand gelopen toen twee jongens op een motor stenen gooiden naar een auto. Het incident vond donderdagavond plaats in de Appelsinastraat in de wijk Dakota. Verschillende politiewagens werden naar de straat gestuurd, omdat de chauffeur van de bekogelde auto op zijn beurt weer achter de jongens op de brommer aanging en de twee op de motor aanreed. Dit leidde tot een hevige ruzie, waarbij ook de ouders van de ruziemakers waren betrokken en buurtbewoners. Om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen heeft de politie zowel de stenengooiers als de chauffeur van de bekogelde auto gearresteerd. Volgens de politie was de aanleiding een al langer lopend conflict tussen twee groepen jongeren in de wijk.

Foto: 24ora