Wat is de schoonste wijk van Curaçao?

Het jaar 2022 is het jaar waarop Curaçao schoner en aantrekkelijker moet worden. Dat heeft minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Dorothy Pietersz-Janga donderdag tijdens een persconferentie benadrukt. Om dit te bereiken wil de overheid een ‘bario challenge’ ondersteunen die Curaçao Clean Up van plan is te organiseren. Daarin wordt gekeken wat de schoonste wijk is van Curaçao. Verder wordt een werkgroep opgericht met onder meer Curaçao Clean Up, maar ook Selikor, het toerismebureau, Stichting Uniek Curaçao en de ministeries van Economische Ontwikkeling en Gezondheid, Natuur en Milieu. De komende periode kunnen meer plannen worden verwacht vanuit deze werkgroep, aldus minister Pietersz-Janga. Ze heeft 2022 uitgeroepen tot ‘Aña di Limpiesa’.

Foto: Kunukuman