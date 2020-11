Saba opent grenzen onder strikte voorwaarden

Saba heeft per 1 november heel voorzichtig en onder strenge voorwaarden de grenzen geopend. In de afgelopen periode werden alleen bewoners van het eiland, medische studenten die een opleiding volgen op het eiland en noodzakelijke reizigers op het eiland toegelaten. Alle bezoekers moesten veertien dagen in quarantaine. Per 1 november mogen ook andere mensen naar het eiland komen, maar de verplichte veertien dagen quarantaine blijft gelden. Dat heeft gezaghebber Jonathan Johnson op 1 november bekend gemaakt.

Volgens gezaghebber Johnson staat de veiligheid van de bewoners van het eiland voorop en gelden er daarom zulke strenge voorschriften. Op het eiland zijn sinds de wereldwijde Covid-19 pandemie vijf mensen besmet, iedereen is al lange tijd hersteld. Woensdag 4 november bezoekt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Saba. Dat bezoek zal onder strikte veiligheidsregels plaatsvinden. Knops zal geen nauw contact met bewoners hebben, zo heeft de overheid aangekondigd.