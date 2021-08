Saba verscherpt maatregelen voor aankomende reizigers

Saba verscherpt haar coronamaatregelen voor aankomende reizigers. Zo moeten reizigers uit Aruba, Curaçao en St. Maarten een negatieve PCR-test kunnen tonen bij aankomst op het eiland, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Ook moeten niet-gevaccineerden in quarantaine, tenzij ze uit een laag-risicoland komen. Of je nou gevaccineerd bent of niet moet je vijf dagen na aankomst opnieuw een coronatest doen. Het eiland besloot over te gaan op maatregelen door het stijgende aantal coronabesmettingen op de andere eilanden.

Tagged as coronamaatregelen reizigers Saba verscherping