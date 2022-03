Samenwerking voor TeleCuracao met Emirates News

TeleCuracao gaat samenwerken met de Emirates News Agency. De twee mediabedrijven hebben hiervoor een overeenkomst getekend tijdens de Expo Dubai 2020. Dit meldt TeleCuracao-directeur Hugo Lew Jen Tai op sociale media. De samenwerking bestaat uit de uitwisseling van nieuwsitems in het Engels, Spaans, Portugees en Arabisch. In totaal is het persagentschap een samenwerking aangegaan met negentien nieuwsorganisaties, waaronder vijf uit Latijns-Amerika. Het bedrijf wil op deze manier de culturele en humanitaire boodschap van de Arabische Emiraten in verschillende talen wereldwijd promoten. Zo meldt het persbericht.

Meer over dubai TeleCuraçao