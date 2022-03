Meer sterfgevallen in 2021

In 2021 zijn er 1.687 personen overleden. Dat zijn er 247 meer dan het jaar ervoor. Dit meldt het centraal bureau voor de Statistiek. De bevolking is vorig jaar met 1,7 procent afgenomen. Op 1 januari van dit jaar zijn er iets meer dan 151 duizend personen bij Kranshi ingeschreven. Vorig jaar was dat nog ruim 153.000 personen. Het centraal bureau voor de statistiek constateert nog steeds een vergrijzing, De groep zestigplussers is gegroeid met 953 personen, een stijging van 2,3 procent.

