Samira Rafaela verlaat de politiek

Samira Rafaela keert niet terug op de kandidatenlijst voor de EU verkiezingen. De afgelopen jaren heeft de politica met Curaçaose roots zich ingezet voor D66 in het Europees Parlement. Na overleg heeft ze besloten dat ze niet zal terugkeren op de lijst. Ze wenst lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy en zijn team alle succes. Tot de installatie van het nieuwe parlement in juli zal ze zich blijven inzetten in het Europees Parlement. D66-leider Jetten weet zeker dat Rafaela ook buiten het parlement door zal gaan met haar strijd voor gelijke rechten, eerlijke handelsverdragen en daar succesvol in zal zijn. De Europa parlementariër heeft een zwaar jaar achter de rug. De D66 fractie in Brussel viel uiteen omdat oud-medewerkers Rafaela van machtsmisbruik en pestgedrag beschuldigden, waarna een integriteitsonderzoek volgde. Door deze affaire liep haar imago een flinke deuk op.