‘Schade golfbreker Pietermaai valt mee’

Minister Cooper zit in een tweestrijd. Het toeristenbureau, vissers en verschillende andere mensen willen dat de golfbreker achter Scuba Lodge blijft. Aan de andere kant waarschuwen zijn adviseurs dat dit grote gevolgen kan hebben voor de toekomst. De eigenaren hebben zonder vergunning een pier gebouwd. De schade aan het koraalrif valt volgens de minister mee. Uit onderzoek zou het gaan om drie kleine koraalriffen. Daar zijn er meer van in de omgeving. Cooper heeft overigens wel de PG gevraagd een onderzoek in te stellen. Het OM moet bepalen of het overgaat tot vervolging.