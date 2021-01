Hogescholen en Universiteiten in Nederland willen een ‘schakeljaar’ voor Caribische studenten om de start wat soepeler te maken. Dit jaar kan worden gebruikt om te wennen aan de Nederlandse taal en cultuur. Ook zal er meer begeleiding komen bij de keuze van een opleiding. Dat zegt voorzitter Ron Bormans van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam op NPO Radio 1. Vorige maand concludeerde de Nationale Ombudsman in een rapport dat Caribische studenten tegen veel problemen aanlopen bij hun studie in Nederland. Bormans hoopt met een schakeljaar en hulp bij de ‘bureaucratische jungle’ in Nederland een beter verloop van de studie te genereren.