Nederland zet Curaçao weer op lijst veilige landen

Curaçao is weer opgenomen in de lijst van veilige landen op de website van Rijksoverheid voor reizen tijdens de coronapandemie. Afgelopen vrijdag werd al bekend dat er geen PCR-test meer nodig was om naar Nederland te reizen, nu wordt het eiland dus ook als ‘veilig’ aangemerkt. Ondanks de veilige status adviseert Nederland nog steeds om alleen te reizen voor strikt noodzakelijke doeleinden. Dit advies geldt nog zeker tot half maart.