Dinsdag vond er een schietincident plaats bij Landhuis Hel. Een man is daarbij gewond geraakt. De politie trof het slachtoffer aan met meerdere schotwonden. Hij werd met de ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht. De toedracht van het schietincident is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Beeld: Direct Media