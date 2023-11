Schietincident in Buena Vista

Onbekenden hebben gisteravond schoten gelost in Buena Vista. Dat meldt de Vigilante. De politie kreeg gisteren de melding dat er schoten zijn gelost in de buurt van de Tortolaweg. De schutters waren al verdwenen op het moment dat de politie ter plaatse was. Wel vonden de agenten hulzen op de grond. Het is niet bekend of de verdachten op een gericht doel schoten. Het forensisch team heeft de hulzen in beslag genomen voor nader onderzoek. Beeld: Extra