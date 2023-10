Schietincident in Ser’i Kandela

Een man is gisteravond voor zijn huis neergeschoten. Het schietincident gebeurde in de wijk Ser’i Kandela. Het slachtoffer werd in zijn bovenlijf geraakt en werd per ambulance naar het CMC gebracht. De politie heeft op de plaats delict enkele lege hulzen in beslag genomen. Ook een auto die getroffen werd door kogels is meegenomen. Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer. De dader en het slachtoffer zouden ruzie hebben gehad om een vrouw. Foto: Extra