Scholen nemen maatregelen tegen hitte in de klas

De klimaat commissie voor scholen heeft vanochtend overleg gevoerd met schoolbesturen en vakbonden over hitte in de klas. De commissie is ingesteld om duurzame oplossingen te vinden voor het probleem van extreme temperaturen in klaslokalen. In de afgelopen maanden hebben scholen geld gekregen; daarvoor zijn onder meer koelers, ventilatoren, planten en airconditioning aangeschaft. Sommige onderwijsinstellingen hebben ook het uniform van de leerlingen aangepast. Volgens Onderwijsminister Van Heydoorn is er dit jaar 1,5 miljoen gulden beschikbaar om de hitte in de klaslokalen te bestrijden.

De klimaat commissie geeft aan dat zij het gebruik van split-unit airconditioners in de klaslokalen momenteel beschouwen als de meest haalbare oplossing voor het probleem van hitte in de klas. Er moet wel een oplossing worden gevonden voor de extra kosten die samenhangen met aanpassingen aan de stroomvoorziening en het hogere stroomverbruik. Alle schoolbesturen zijn voorstander van installatie van airconditioning in hun scholen. Daar wordt momenteel aan gewerkt.