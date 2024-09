Premier neemt de tijd om Oryx-vragen te beantwoorden

Statenleden hadden gisteren veel vragen voor minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas over de zogenaamde Oryx-deal. Uit de vragen kwam naar voren dat in het proces van de regering en Refineria di Kòrsou om te komen tot een nieuwe overnamekandidaat van de raffinaderij, ’transparantie, communicatie en informatie’ heeft ontbroken. Uiteindelijk is getekend met Oryx Midstream. Maar de reden waarom de keuze op dat bedrijf is gevallen, is voor veel parlementariërs onduidelijk. Pisas kreeg meer dan 200 vragen voor de voeten en komen over twee maanden terug om antwoord te geven.

De vragen werden gesteld aan zowel Pisas als directeur van de Refineria di Kòrsou Patrick Newton. Als de twee terugkeren met de antwoorden willen ze ook een presentatie geven ter verduidelijking. Veel Statenleden benadrukten dat ze veel eerder informatie hadden willen ontvangen over de deal.