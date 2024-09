‘Justitieel feitenonderzoek naar minister Silvania

Volgens het Antilliaans Dagblad ‘wijst aller er op’ dat het Openbaar Ministerie justitieel feitenonderzoek doet naar minister van Financiën Javier Silvania en zijn rol in de kwijtschelding van belastingschulden. Dit gebeurt op verzoek van Fundashon Dos Bui pa Kòrsou van journalist Yves Cooper. Hij wil met zijn stichting via het Hof het OM dwingen tot vervolging van Silvania. De instructie die de minister begin vorig jaar aan de Ontvanger heeft gegeven om belastingschulden van 2017 en ouder niet in te vorderen is volgens de stichting in strijd met wet- en regelgeving.

Dat Dos Bui pa Kòrsou zich tot de rechters van het Hof richtte, kwam door het uitblijven van een reactie van het OM op een aangifte van april 2024, zo schrijft de krant vandaag. Vandaar dat werd gegrepen naar de zogeheten artikel 15-procedure. Het ziet ernaar uit dat het OM al wel een justitieel feitenonderzoek is gestart.