‘Liegende politici destabiliseren ons land’

De politieke partij Movementu Kousa Promé vindt dat politici die bewust liegen strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden. Volgens de leider van de politieke beweging, René Rosalia, druisen leugenachtige uitspraken van politici in tegen de geldende normen en waarden op het eiland. Politici die niet de waarheid spreken kunnen daarmee de samenleving destabliseren, zo vreest Rosalia. Hij stelt voor de wet aan te passen, zodat politici wegens liegen vervolgd kunnen worden.

De partij heeft in het kader van de aanstaande verkiezingen een serie voorstellen op papier gezet om het kiesproces, maar ook het bestuur van het eiland, transparanter en eerlijker te maken. Rosalia was meer dan tien jaar geleden minister van Onderwijs voor Pueblo Soberano. Zijn partij Movementu Kousa Promé is niet in het parlement vertegenwoordigd, maar deed sinds de oprichting in 2015 wel mee met alle parlementsverkiezingen.