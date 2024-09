Taakgroep moet problemen aanpakken bij Wit Gele Kruis

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, heeft een tijdelijke taakgroep ingesteld om de huidige knelpunten binnen het Wit Gele Kruis aan te pakken. De Amigoe meldt dat dit volgens Silvania nodig is om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen die de organisatie biedt. Het Wit Gele Kruis speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg op het eiland, vooral voor kwetsbare groepen. Maar de organisatie kent veel problemen. Silvania wil daarom helpen.

Het gaat om problemen in de financiële situatie, tekortkomingen in personeelsomstandigheden en een gebrek aan adequaat materiaal voor patiënten. Dat is naar voren gekomen uit recente evaluaties. De taakgroep heeft tot doel de problemen op korte termijn aan te pakken.