Schoolbesturen willen antwoord van minister

Zeven schoolbesturen hebben onlangs in een gezamenlijke brief aan minister van Onderwijs Steven Croes gevraagd om duidelijkheid te geven over de voortgang van het project digitalisering. Al sinds 2017 wachten de scholen om actie van de overheid op dat gebied. In dat jaar werd er een startschot gegeven voor de digitalisering van het onderwijs. Maar volgens de schoolbesturen is het alleen bij mooie woorden en veel beloftes gebleven van achtereenvolgende ministers van Onderwijs. ICT op de meeste scholen is al lange tijd een drama. Ze willen van Croes weten waarom de overheid hier geen aandacht aan besteed, zo meldt de EXTRA vandaag.

In de brief schrijven de besturen: ‘’In de afgelopen jaren hebben wij als gezamenlijke schoolbesturen diverse keren aan de bel getrokken voor wat betreft het project digitalisering. Er zijn vele toezeggingen gedaan die vervolgens helaas geen van allen zijn waargemaakt.’’ Het ‘trage en stroperige verloop’ schaadt het onderwijs op Curaçao volgens de besturen aanzienlijk. Met de komst van Covid is de noodzaak voor digitalisering nog nijpender geworden. Ook dit feit heeft het project helaas niet bespoedigd, aldus de besturen.