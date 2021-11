Schoolbesturen willen meer participatie bij beleidsvorming

Zeven schoolbesturen op Curaçao willen meer betrokken worden bij het onderwijsbeleid en de besluitvorming op Curaçao. Dat schrijven de schoolbesturen in een gezamenlijke brief aan minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn. Volgens de opstellers van de brief is het begrijpelijk dat er kostenbesparende maatregelen moeten worden getroffen. De overheid maakt echter daarbij gebruik van gegevens die niet door de schoolbesturen zijn geverifieerd. Daardoor kunnen verkeerde beslissingen worden genomen, schrijven de schoolbesturen.

Meer over beleid besluitvorming betrokkenheid participatie schoolbesturen