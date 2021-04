SDK maandag open als vaccinatieplek

De sporthal bij het SDK stadion gaat maandag open als nieuwe vaccinatieplek. Dat maakte de overheid vandaag bekend. Daar moeten dan 1500 mensen per dag gevaccineerd kunnen worden. Ook op Marinebasis Parera wordt gevaccineerd, nu al, en daar moeten uiteindelijk 1000 mensen per dag een prik kunnen halen, met name mensen in vitale functies zoals onderwijs personeel. De poli in het oude Sehos gaat opschalen van 300 naar 600 vaccins per dag en de priklocatie bij Sambil gaat van 700 naar 1500 per dag. Ook zoekt de overheid nog naar een vaccinlocatie op Bandabou en eentje op Bandariba