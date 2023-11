Sehos trekt aan het langste eind

Goed nieuws voor de Sint Elisabeth Foundation, de eigenaar van het oude Sehos ziekenhuis. De rechter heeft deze week bepaald dat de stichting niet aansprakelijk is voor schade aan een Bredase projectontwikkelaar. Vorig jaar werd de samenwerking met de bedrijven Schonck, Schul & Compagnie en Steenco opgezegd vanwege een vertrouwensbreuk. Gezamenlijk zouden ze het oude ziekenhuis transformeren tot een bruisend gebied voor toerisme. Maar de ziekenhuisstichting had de indruk dat de groep uit Breda zich niet aan de afspraken zou houden en trok zich terug. Volgens de projectontwikkelaar was de beëindiging van de samenwerking onterecht. De bedrijven eisten een schadevergoeding van 5 miljoen euro. Dat is door de rechter afgewezen. De stichting is inmiddels in gesprek met een nieuwe partner voor de herontwikkeling van het terrein in Otrobanda.