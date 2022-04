Sehos wil oude schulden op overheid verhalen

Het Sehos wil dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld voor oude schulden. Het voormalige ziekenhuis heeft de rechter gevraagd om 3,3 miljoen gulden op het Land Curaçao te verhalen. Dit is het bedrag dat Sehos schuldig is aan Aqualectra voor openstaande facturen.

Het Sehos en de overheid hebben in het verleden een overeenkomst getekend voor de sanering van de schulden van het ziekenhuis. Deze afspraken zijn destijds gemaakt in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Zo zou het Sehos 11 miljoen gulden krijgen. De overheid is deze afspraak echter nooit nagekomen. Dit bracht het ziekenhuis in de problemen. Hierdoor kon Sehos niet aan zijn verplichtingen voldoen, zoals het betalen voor het gebruik van water en elektriciteit. Op 23 mei komt de zaak voor de rechter.