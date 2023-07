Selikor-actie is tweede dag ingegaan

De kliko’s worden vandaag weer niet geleegd. Het personeel van Selikor staakt vandaag voor de tweede dag op rij. Om uit de impasse te komen is er een commissie ingesteld. Deze deskundigen buigen zich over de beoordeling van drie uitzendkrachten. De tijdelijke arbeidskrachten hoorden deze week dat ze voorlopig niet op het werk hoeven te verschijnen. Alle drie kregen een negatieve beoordeling om in vaste dienst te treden. Het vuilophaalbedrijf wilde hen pas over een maand of drie weer inroosteren. Volgens vakbond BTG omzeilt Selikor op deze manier de flexwet. De uitzendkrachten werken al minstens drie jaar voor het bedrijf en zouden bij een contractverlenging in vaste dienst moeten treden. Pas bij een positieve uitkomst van de commissie zullen de vuilnismannen het werk hervatten.

Meer over actie commissie selikor uitzendkrachten