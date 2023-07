De politie heeft gisteren 69 bekeuringen uitgedeeld bij een verkeerscontrole. De agenten controleerden in totaal tachtig auto’s aan de Jan Noorduynweg en F.D. Rooseveltweg. De boetes zijn opgelegd voor het rijden zonder rijbewijs, geldig verzekeringsbewijs of keuringskaart. Verder waren er automobilisten die hun wegenbelasting niet hadden betaald of hun veiligheidsgordel niet om hadden. Een bekeuring werd uitgeschreven voor een ontbrekende kentekenplaat. Verder zijn er negen voertuigen in beslag genomen.