Selikor in het nauw

De Curaçaose overheid staat voor 60 miljoen gulden in het krijt bij Selikor. Daar moet dringend wat aan gedaan worden. Anders gaat het vuilophaalbedrijf binnen vijf jaar failliet. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De schuld aan Selikor is in de afgelopen tien jaar opgebouwd. Het bedrijf heeft een nieuw voorstel liggen, waarbij het budget met 6 miljoen gulden per jaar stijgt. Deze kwestie heeft de aandacht van het parlement en van de minister van Financiën.

