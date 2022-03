Grote economische impact van De Balder

Curaçao profiteert van de onderhoudswerkzaamheden die aan het schip de Balder worden uitgevoerd. Dat zegt havenautoriteit CPA. Het half afzinkbare schip ligt in de Caracasbaai en is sinds december voor onderhoud op Curaçao. Onder meer Damen Ship Repair en andere lokale bedrijven zijn bij de reparatiewerkzaamheden betrokken. Ook geven de bemanningsleden die op het schip werken geld uit op het eiland. Ze verblijven in hotels en maken dagelijks gebruik van taxi’s. Het onderhoudsproject loopt eind deze maand af.

