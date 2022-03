Eerste Kamer op werkbezoek

Een delegatie van de Eerste Kamer is op werkbezoek in het Caribische deel van het Koninkrijk. Tot 6 maart bezoeken ze alle eilanden. De Eerste Kamer wil zich verdiepen in de thema’s die op de eilanden spelen en de banden met de inwoners verstevigen. De dertien Eerste Kamerleden gingen eerst naar Sint Maarten. Vandaag zijn ze op Sint Eustatius. De delegatie arriveert op 3 maart op Curaçao. Groenlinks politicus Paul Rosenmöller is de delegatieleider. Hij testte gisteren positief op corona en zit daarom in isolatie op Saba.

Meer over eerste kamer werkbezoek