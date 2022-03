Een man ging zaterdagavond op de vlucht voor de politie. Tijdens een controle bij een snèk in Berg Altena rende hij weg. De politie zette direct de achtervolging in. Terwijl de man op de vlucht sloeg, gooide hij een vuurwapen weg. De politie wist de 30-jarige man alsnog in te halen. Hij werd gearresteerd voor illegaal vuurwapenbezit.