Aanhouding voor vuurwapen-en drugsbezit

De politie heeft zaterdag drie mannen aangehouden voor vuurwapen-en drugsbezit. Vlak daarvoor schoten de verdachten kogels in de lucht. Dat deden ze bij een feest in Suffisant. De politie kwam de mannen vervolgens tegen in een auto. Omdat ze zich verdacht gedroegen, doorzocht de politie de wagen. De inzittenden bleken een vuurwapen bij zich te hebben, waarop ze gearresteerd werden. Hierna deed de politie ook een inval op drie verschillende adressen. In een van de huizen vond de politie drugs. Een man van 69 werd hiervoor gearresteerd. Alle vier de verdachten zitten in voorarrest.

Meer over aanhouding feest politie suffisant wapenbezit