Selikor: Plan voor afvalverbrandingsinstallatie voor de productie van energie is niet van tafel

Selikor heeft nog steeds plannen om een afvalverbrandingsinstallatie te realiseren voor de productie van energie. Het vuilverwerkingsbedrijf heeft in ieder geval gezegd dat het idee niet van tafel is. Selikor wil er echter zeker van zijn dat dit haalbaar is voordat ze er verder mee gaan. Dat meldt de EXTRA vandaag. Het idee kwam volgens de krant naar voren tijdens een presentatie van het bedrijf EcoVision dat onderzoek deed naar al het afval dat op Curaçao jaarlijks wordt weggegooid.

Selikor wil naar een afvalbeheer dat meer circulair en duurzamer is. In de huidige situatie gaat veel afval naar de stortplaats, en op die manier gaat nog steeds veel waardevol materiaal verloren, zoals metaal, karton, papier, plastic en glas. Selikor werkt al meer dan twintig jaar aan een toekomstplan voor de stortplaats en met name aan het afvalbeheer op Curaçao. Sinds 2002 wordt de mogelijkheid onderzocht om afval om te zetten in energie, en hierbij is nauw samengewerkt met Aqualectra.