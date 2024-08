‘Nederland moet de winst van de Venezolaanse oppositie expliciet erkennen’

De Nederlandse politieke partij CDA is voorstander van nieuwe sancties tegen Venezuela. Tweede Kamerlid Derk Boswijk heeft hierover vandaag vragen gesteld aan minister-president Dick Schoof en de minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Nederland moet volgens hem de winst van de Venezolaanse oppositie ‘expliciet’ erkennen. Om dat te bewerkstelligen wil hij dat Den Haag zich in internationaal verband inzet voor sancties. Ook wil hij weten op welke wijze de Nederlandse regering en de Europese Unie de oppositie in Venezuela willen ondersteunen en versterken.

Boswijk geeft aan dat er al veel landen, regeringen en internationale organisaties kandidaat van de oppositie Edmundo Gonález Urrutia hebben erkend als de legitiem verkozen president van Venezuela. Hij vraagt aan Schoof en Veldkamp waarom Nederland en de Europese Unie er nog niet voor kiezen om de winst van de oppositie expliciet te erkennen en hoe lang de Nederlandse regering toestaat dat de Nationale Kiesraad van Venezuela de officiële stemgegevens achterhoudt?