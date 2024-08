Ontevredenheid onder veehouders over ontwikkelingen rond slachthuis

Veehouders zijn ontevreden over de situatie bij het slachthuis in Parera en de Markt bij Barber, waar vlees kan worden verkocht. De Coöperatie KriaTur heeft een dringende vergadering uitgeroepen voor dinsdag 13 augustus. Alle leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. Volgens de voorzitter van KriaTur, Erick Curial, doet de overheid in de agrarische sector allerlei beloften, net als in de oliesector, maar houden ze zich niet aan de afspraken. Hij stelt dat de dienstverlening bij het slachten van vee alle lange tijd zeer slecht is.

Er is ook al lange tijd ontevredenheid over situatie bij de markt op Barber, waar elke zondag vers vlees wordt verkocht en veel mensen op af komen. Maar beloofde wijzigingen worden niet doorgevoerd, zo zegt de voorzitter van KriaTur. Hij verwijt de Veterinaire Dienst ‘dicatoriaal beheer’. De vergadering vindt plaats bij AVB (voorheen LVV) in Klein Kwartier en wordt gehouden tussen 19:00 en 21:00 uur.