Kustwacht assisteert personen met omgeslagen bootje

Woensdagochtend kreeg het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht op Aruba een melding binnen van de politie op het eiland dat een bootje in de buurt van Malmok was omgeslagen. Hierdoor lagen drie passagiers in het water. De Kustwacht heeft na de melding direct een Metal Shark naar de locatie toegestuurd om de personen te helpen. Eenmaal op locatie konden de kustwachters met behulp van de drie passagiers de boot op sleeptouw nemen. De boot en de drie mannen zijn na de reddingsactie naar Palm Beach gebracht. Ze zijn in goede gezondheid.