Onderzoek naar mogelijk datalek bij Burgerzaken Bonaire is gestart

De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES heeft woensdagmiddag laten weten dat het onderzoek naar een mogelijk datalek bij Burgerzaken Bonaire is gestart. In de media verschenen vorige maand berichten dat gedeputeerde Clack Abraham een verslag van een ‘exit-gesprek’ met een ambtenaar naar de media zou hebben gelekt. De Commissie noemt geen namen, maar stelt dat ze nu mogelijke onregelmatigheden van het Bestuurscollege wil onderzoeken. Op die manier moet duidelijkheid komen over het lekken van informatie.

Het onderzoek van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES bevat onder meer interviews met betrokken functionarissen en bestuurders en kan indien nodig ook een locatiebezoek inhouden. Na afronding van het onderzoek wordt een rapport opgesteld. Dit wordt eerst gedeeld met de betrokken organisaties en daarna worden de conclusies en aanbevelingen openbaar gemaakt, zo laat CPB BES weten. Voor meer informatie over de commissie en privacywetgeving: www.cbpbes.com