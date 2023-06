SER: Cash mag niet verdwijnen

Consumenten moeten steeds de keuze hebben tussen betalen met cash geld of met een bankpas. Dat zegt de Sociaal Economische Raad in een recent advies. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De SER keurt dan ook het ontmoedigingsbeleid van de regering af. Zoals bekend wil de overheid burgers stimuleren om bij overheidsdiensten vooral te pinnen en niet cash te betalen. Volgens de SER moeten mensen echter ‘de vrijheid te hebben om een eigen keuze daarin te maken’. Zeker als het gaat om bedrijven met een monopoliepositie dan mag de overheid cash betalingen niet verbieden. Contact geld biedt de burger ‘vrijheid en autonomie en waarborgt het recht op privacy’, aldus de Sociaal Economische Raad.